Emigrantes apoiam Seleção Portuguesa no Luxemburgo

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Este domingo, a Seleção Portuguesa tenta garantir o apuramento para a fase final do Europeu de 2020 no jogo contra o Luxemburgo, marcado para 14h00. O enviado da Antena 1, Fernando Eurico, testemunha o apoio dos portugueses no Luxemburgo à seleção.