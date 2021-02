O Marítimo, até aqui último classificado, conquistou um ponto no Algarve, em casa do Portimonense. Ambas as formações fazem contas para a fuga à zona perigosa de descida de divisão. Com este empate, os insulares deixam o 18.º e último lugar, com 18 pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Boavista. O Portimonense, que apenas perdeu um dos últimos sete jogos em casa, é 13.º posicionado, com 20 pontos.