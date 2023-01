Empate no dérbi

O Sporting esteve duas vezes na frente, mas o clássico jogado na Luz saldou-se por um empate.

Benfica e Sporting empataram 2-2 no dérbi da 16.ª jornada da Liga, que deixou os ‘encarnados’ com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga e oito sobre o FC Porto, que joga ainda hoje.



O Sporting esteve duas vezes em vantagem, com um golo na própria baliza do dinamarquês Alexander Bah, num lance disputado com Trincão, aos 27 minutos, e, depois, com um golo de Pedro Gonçalves, aos 53, na conversão de uma grande penalidade. Em ambos os casos, Gonçalo Ramos igualou a partida, aos 37 e 64, totalizando 11 golos no campeonato, destacando-se na lista de melhores marcadores do iraniano Taremi, que conta nove.



Com esta igualdade, o Benfica, que ainda não tinha perdido pontos no Estádio da Luz nos oito jogos anteriores, soma 41 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais oito do que o campeão FC Porto, que ainda hoje recebe o Famalicão, enquanto o Sporting permanece no quarto lugar, com 29, a 12 pontos do líder.





