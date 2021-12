Encontro entre Jesus e o Flamengo. Não há acordo para regresso ao Brasil

Na reunião que decorreu ontem à noite, o clube brasileiro reiterou o interesse na contratação do técnico, mas não apresentou ainda uma proposta concreta.Mesmo assim, Jesus não terá fechado a porta a um regresso ao Brasil.Nesta altura, está em Lisboa uma delegação de dirigentes do Flamengo a tentar encontrar um treinador para dirigir a equipa na próxima temporada.Jorge Jesus é o nome preferido, mas o Flamengo também já contactou Carlos Carvalhal e Paulo Sousa.Em relação a Jesus, a cláusula de rescisão da equipa técnica rondará os seis milhões de euros.Por isso, qualquer acordo antes do final da época terá de passar por um entendimento com o Benfica.