A menos de três semanas do início da fase final do Campeonato da Europa de futebol, a Antena 1 falou com o selecionador campeão europeu. Ao início da tarde, o seleccionador nacional esteve em direto a partir da Cidade do Futebol.Fernando Santos já disse ao jornalista Nuno Matos que a defesa do título apresenta-se agora como uma tarefa mais difícil, pois a Seleção portuguesa tornou-se uma das candidatas a vencer a prova, depois do sucesso em 2016.





Ouça a entrevista na íntegra ao selecionador nacional de futebol.