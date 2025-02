Episódio caricato marca o arranque da Volta ao Algarve

Na chegada a Lagos grande parte do pelotão enganou-se no trajeto para a meta.

No último quilómetro, com a primeira jornada da algarvia a ser discutida ao sprint, os corredores que iam na frente seguiram por uma reta paralela à meta e criaram o caos no final da tirada.



Os corredores que foram pelo trajeto errado tiveram de saltar as baias para poderem cortar a meta.



Com o pelotão dividido em dois, foi Filippo Ganna da INEOS o primeiro a cortar a meta.



O Colégio de Comissários reuniu-se e decidiu entretanto anular esta etapa. O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, considerou que este episódio mancha a competição.