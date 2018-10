Equipas da 1ª Liga conheceram adversários para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal

O Benfica vai jogar ao distrito de Castelo Branco, frente ao Sertanense, do Campeonato de Portugal. Do mesmo escalão é o Loures, adversário do Sporting. O FC Porto vai a Trás-os-Montes defrontar o Vila Real, dos distritais.



O Desportivo das Aves, detentor do troféu, vai jogar frente ao Sacavenense, do Campeonato de Portugal.