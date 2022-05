Eriksson. Sérgio Conceição pode ter sucesso em qualquer grande da Europa

Sven-Göran Eriksson, que orientou Conceição nos tempos áureos da Lazio, campeã de Itália, afirma-o sem reservas em exclusivo na Antena 1.Sérgio Conceição recebe, na rádio pública, rasgados elogios de Eriksson. Depois de conquistar três campeonatos em cinco épocas no FC Porto, o céu é o limite.Uma epopeia na passagem pelo banco do FC Porto, um traço de treinador que Eriksson, nesta entrevista a Nuno Matos, confessa que desconhecia dos tempos de jogador de Sérgio Conceição.Eriksson falou também do "seu" Benfica. Entre o contraste pela felicidade em torno de Sérgio Conceição, surge a estranheza por mais uma época de insucesso do clube lisboeta.O treinador guiou por três vezes as "águias" ao título. Agora, o sueco lamenta a terceira temporada sem nada para mostrar aos sócios e adeptos.Com vista ao renascimento do Benfica, Eriksson deixa dois conselhos: aposta na formação e tentar o tudo por tudo para segurar o decisivo Darwin.