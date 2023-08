Espanha. Demitiu-se parte da equipa técnica da seleção feminina de futebol

As demissões foram conhecidas pouco tempo depois da Real Federação Espanhola de Futebol ter confirmado que recebeu a notificação da FIFA com a suspensão do presidente, por 3 meses.





Mais pormenores com a jornalista Camila Vidal.



O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol está proibido de representar qualquer cargo nacional ou internacional.