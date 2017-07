É a grande estreia da Seleção Portuguesa de futebol feminino. As jogadoras treinadas por Francisco Neto vão fazer história e colocar Portugal no caminho das provas da UEFA para o futebol jogado por mulheres. A estreia vai ser realizada contra a vizinha Espanha, uma das principais favoritas à vitória neste Euro2017 de futebol feminino. Portugal começa a jogar às 17h00. Pode seguir a histórica partida no canal 1 da RTP ou aqui no site de desporto, numa parceria com o site Zerozero.pt.