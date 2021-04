"Estamos conscientes de uma tarefa muito difícil" - Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto olha para o jogo com o Chelsea como uma partida de grau elevado. Sérgio Conceição compara o adversário com a Juventus e diz que a tarefa vai ser muito difícil. Contudo afirma que o Porto está pronto e apesar de não ter as mesmas condições "monetárias" de plantel, apresentam qualidade de jogo.