Estoril afunda Santa Clara

O Estoril Praia distanciou-se hoje dos lugares de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, com um triunfo por 3-0 diante do lanterna-vermelha Santa Clara, na 30.ª jornada, um resultado que agrava a crise de resultados dos açorianos.

No Estádio António Coimbra da Mota, a equipa da casa interrompeu uma série de três derrotas consecutivas, graças a golos de Alejandro Marqués (17 minutos), Carlos Eduardo, de grande penalidade (34), e Rodrigo Martins (89).



Apesar de manter o 15.º lugar no campeonato, o Estoril Praia passa a somar 28 pontos, mais seis do que o Marítimo, equipa em zona de play-off de manutenção, enquanto o Santa Clara, que não vence desde a 13.ª jornada, é último, com 16.







Veja o resumo do jogo.