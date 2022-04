Estoril perde em casa com o Vizela

O visitante Vizela marcou primeiro, 1-0 por Kiko Bondoso. Leonardo Ruiz empatou 1-1 para o Estoril, ainda antes do intervalo. Aos 63', Kiko Bondoso voltou a marcar e recuperou a vantagem de 2-1 para o Vizela. O resultado manteve-se até ao apito final confirmando um Estoril em queda nesta segunda volta e um Vizela em recuperação. Com o regresso aos triunfos após sete jogos sem vencer, o Vizela subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 29 pontos, oito acima dos lugares de despromoção, enquanto o Estoril Praia é sétimo, com 34.