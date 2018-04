Estoril Praia

O tetracampeão nacional, que persegue um inédito 'penta', perdeu na ronda anterior na receção ao FC Porto, por 1-0, e foi ultrapassado pelo rival portuense no topo da classificação, caindo para o segundo lugar, a dois pontos do novo comandante. Para o confronto com o penúltimo classificado, primeira equipa abaixo da 'linha de água', o Benfica continua privado do avançado Jonas, melhor marcador destacado da competição, com 33 golos, que já falhou os últimos dois encontros devido a uma lesão na região lombar. (Foto: Lusa)