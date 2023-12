Estoril Praia goleia Farense e destaca-se da zona de descida

O Estoril Praia obteve sábado uma vitória folgada de 4-0 sobre o Farense, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos `canarinhos` destacarem-se ainda mais da zona de descida. Um `bis` de João Marques, aos quatro e 47 minutos, e golos de Tiago Araújo, aos 45+5, e Raúl Parra, aos 78, permitiram à equipa da linha somar o terceiro jogo consecutivo sem perder, a melhor sequência da temporada, com dois triunfos e um empate, enquanto os algarvios, que vinham de dois empates seguidos, chegaram ao quarto jogo sem vencer. Com esta vitória, o Estoril Praia sobe provisoriamente ao nono lugar, com 17 pontos, menos um do que o Farense, que é, para já, oitavo colocado.