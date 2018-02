O Estoril Praia recebe o Sporting CP, em jogo da 21ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, quando a equipa ‘leonina’ procura de vencer para poder regressar à liderança, depois das vitórias de FC Porto e Benfica. No jogo de hoje, a principal incógnita na equipa do Sporting, deve-se às lesões de Gelson Martins e do holandês Bas Dost, melhor marcador da equipa com 19 golos no campeonato, que obrigará a mais mexidas no esquema do treinador Jorge Jesus. Já do lado do Estoril Praia, a equipa 'canarinha' está moralizada depois de ter vencido o Tondela na última jornada por 3-0, tendo conseguido sair da zona de despromoção, ainda que em igualdade pontual com o Vitória de Setúbal, primeiro clube abaixo da 'linha de água', e com apenas mais um ponto que o lanterna-vermelha, o Desportivo das Aves, que tem 14 pontos. Um jogo a seguir em direto através do minuto a minuto do site desportivo ZeroZero, em parceria com a RTP, e também através do relato ao vivo na Antena 1.