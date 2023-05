Estoril vence Marítimo

O Estoril Praia venceu hoje na receção ao Marítimo, por 3-1, num jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, em que os madeirenses, que vão disputar o play-off, terminaram com nove jogadores.

Alejandro Marqués, aos 15 minutos, deu vantagem ao Estoril Praia, Cláudio Winck empatou, aos 69, na conversão de uma grande penalidade, mas Joãozinho e Yusuf Bamidele, aos 80 e 83, respetivamente, asseguraram o 10.º triunfo dos ‘canarinhos’ na prova, quando os insulares já estavam em inferioridade, devido às expulsões de Fábio China e René, aos 71 e 74.



O Estoril Praia subiu provisoriamente à 14.ª posição, com 35 pontos, mais um do que o Portimonense, que hoje recebe o Arouca, enquanto o Marítimo terminou a edição 2022/23 da I Liga no 16.º lugar, com 26, e vai disputar o play-off de acesso ao campeonato da próxima época com o Estrela da Amadora, terceiro da II Liga, em 3 e 11 de junho.







Veja o resumo do jogo.