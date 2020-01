EUA. Lançamento de basquetebol valeu 100 mil dólares a adepto

Durante o intervalo do jogo entre a equipa de LA e os Detroit Pistons, o adepto Evan foi um dos escolhidos para tentar a sorte.



O concurso consistia em colocar a bola no cesto a partir do meio-campo.



O prémio acumulado estava já nos 100 mil dólares, que passaram a ter dono depois da execução perfeita do jovem adepto.