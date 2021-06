Depois de ter falhado o último Mundial, a Itália, campeã em 1968, parece agora invencível e é favorita para este jogo com a Áustria. A equipa transalpina não perde há 30 jogos e estão sem sofrer golos há 11 partidas. Do outro lado está uma das surpresas deste Euro, contando a Áustria com alguns jogadores habituados à pressão da Bundesliga. Os austríacos perderam na fase de grupos apenas com os Países Baixos.