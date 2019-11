Euro2020. Fernando Santos quer "manter o mesmo plano de jogo e fazer as coisas bem" frente ao Luxemburgo

"Manter o mesmo plano de jogo e fazer as coisas bem. É isso que nos importa perante um adversário que é diferente da equipa da Lituânia. O nosso objetivo é vencer", sublinhou Fernando Santos.Sobre o mau estado do relvado do Stade Josy Barthel, palco da partida de domingo, Fernando Santos considera que "uma final não se compadece de estarmos a pensar naquilo que é o campo"."Vamos jogar nas condições que tivermos que jogar, nas condições que o campo estiver", asseverou o selecionador nacional.Fernando Santos disse ainda que o adversário e o relvado "não serão as condicionantes" para possíveis alterações na equipa.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil"

Bernardo Silva diz que seleção tem consciência de que "é um jogo decisivo" contra "uma seleção forte".





"Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas Portugal quer ganhar e quer estar no Europeu 2020", garantiu o jogador da seleção nacional.







Questionado sobre o mau estado do relvado, Bernardo Silva considera que "não é desculpa para ninguém".





“O relvado vai estar nas condições em que estiver para as duas equipas e vamos tentar ganhar o jogo independentemente das condições”, asseverou o jogador português.





O Luxemburgo-Portugal está agendado para as 15h00 (14h00 de Lisboa) de domingo e vai ter arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.