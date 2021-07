Euro2020. Festa dinamarquesa

29 anos depois, a Dinamarca está nas meias finais de um europeu de futebol. Venceu a República Checa por 2-1. No final do jogo, a festa fez-se entre jogadores, equipa técnica e os adeptos dinamarqueses no estádio. As celebrações estenderam-se também a vários locais da Dinamarca.