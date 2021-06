Euro2020. Hungria - Portugal, siga a estreia portuguesa no Europeu

É esta terça-feira que o Campeão Europeu em título entra em campo para defender o troféu conquistado há cinco anos. Será na Puskás Arena, com uma lotação de 61 mil adeptos, que Portugal vai defrontar a Hungria, naquela que é a primeira partida do Grupo F, do 'grupo da morte' deste Europeu.

Há alguns dias a treinar em Budapeste, quatel-general de Portugal, a equipa treinada por Fernando Santos mostra-se confiante num triunfo, apesar de reconhecer todas as dificuldades que os magiares vão trazer, apoiados por milhares de adeptos.





No entanto, a equipa das quinas vai poder ter o apoio de seis mil portugueses que vão querer os atuais detentores do título de campeão a entraram a ganhar os três pontos na capital húngara. É a estreia de Portugal no Euro2020 que se joga em 2021, devido à pandemia de covid-19.





A partida tem início às 17h00. Pode seguir em direto todas as incidências do jogo do Campeão Europeu no site da RTP dedicado ao Euro2020 e ouvir em direto o sempre emocionante relato em direto da Antena 1. O relato será de Nuno Matos e José Pedro Pinto, acompanhados pelos comentários de Luís Cristóvão e Manuel Queiróz.