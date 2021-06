A Itália pode carimbar já esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final do Euro2020. No entanto, a tarefa não será fácil já que do outro lado está a Suíça. A equipa helvética empatou a primeira partida e procura a primeira vitória neste Europeu. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ver a partida em direto no canal 1 da RTP.