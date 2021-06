Euro2020. Portugal, Alemanha, França e Hungria jogam nas cidades de Munique e Budapeste

A Alemanha é adversária de Portugal no grupo F do Campeonato da Europa de Futebol. Juntamente com a França e a Hungria vai jogar a fase de grupos em Munique e Budapeste, duas das onze cidades que serão anfitriãs de jogos do Euro