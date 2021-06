Euro2020. Portugal empata com a França e está nos oitavos

Portugal está nos oitavos de final do Europeu e vai jogar com a Bélgica, em Sevilha, no domingo, às 20h00. A Seleção empatou com a França a dois golos num jogo de sofrimento e decisões polémicas,

Ronaldo bisou, com duas grandes penalidades, e igualou os 109 golos do iraniano Ali Daei.