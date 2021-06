Euro2020. Seleção realizou esta manhã mais um treino de preparação

João Moutinho sofre de mialgias e Gonçalo Guedes continua a recuperar de Covid-19, e Bruno Fernandes só se deve juntar ao grupo amanhã.



Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva só entram em estágio no sábado, depois do jogo com Espanha.



Palhinha garantiu esta manhã que ele e Danilo estão prontos a jogar mais recuados se for necessário.