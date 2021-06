Eslováquia e Suécia entram em campo em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E. A Eslováquia encontra-se no primeiro lugar, depois de surpreender a Polónia na primeira partida. A Suécia procura o primeiro triunfo, depois de conseguir deixar a zeros a Espanha. A partida tem início às 14h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.