É esta segunda-feira que se decide o futuro de Portugal no Europeu de futebol.

Na antevisão do jogo com a Eslovénia, os porta-vozes da equipa portuguesa reconheceram que esperam um jogo difícil, mas mostraram confiança total no apuramento para os quartos de final.



Apesar de elogiarem o adversário, Roberto Martínez e Bruno Fernandes acreditam que a qualidade de Portugal vai fazer a diferença.