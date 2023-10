O encontro com a Eslováquia é já na sexta-feira, no estádio do Dragão. Portugal lidera o grupo com 18 pontos.



João Neves, médio do Benfica é o estreante na lista de 26 jogadores escolhida por Roberto Martinez.



Diogo Dalot sublinha que o objetivo de Portugal é conseguir o apuramento já no próximo jogo com a Eslováquia.