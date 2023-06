Europeu Sub-21. Portugal empatou 1-1 com os Países Baixos

A seleção portuguesa de futebol de sub 21 empatou com os Países Baixos a um golo. Complicou, por isso, as contas do apuramento para a próxima fase do Europeu. A equipa orientada por Rui Jorge está obrigada a vencer na última jornada do grupo A.