Europeu2022. Francisco Neto anunciou jogadoras convocadas para a competição

Lusa

Já são conhecidas as convocadas para a fase final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino. Portugal vai defrontar a Suíça, os Países Baixos e a Suécia no próximo mês de julho, naquela que será a segunda participação portuguesa na prova europeia.