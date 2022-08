Europeus2022. Kevin Santos e Fernando Pimenta de ouro

O canoísta Fernando Pimenta venceu domingo a medalha de ouro em K1 5.000 metros nos Europeus, depois do bronze em K1 500 metros e a prata no K1 1.000. Um registo ao qual se juntam as três medalhas nos Mundiais. Regressou a Portugal e, no aeroporto, falou à RTP.



"É uma das minhas melhores versões. Andámos a improvisar um pouco porque eram muitas competições ao mesmo tempo. Era um risco muito grande, podíamos chegar a meio da competição esgotados. Mas se não arriscarmos, não petiscamos. Queríamos fazer um ano diferente, sair um pouco da zona de conforto. O foco no próximo ano tem de ser exclusivamente no apuramento olímpico".



Sobre a ambição pelo ouro olímpico considerou: "Não sei, os adversários estão a trabalhar para o mesmo. Como é óbvio, também quero estar na luta e eu e o meu treinador estamos focados em conseguir isso. Trabalhar todos os dias. Tentar crescer todos os dias um pouco mais e evoluir. O mais importante é improvisar, crescer, evoluir".







Kevin expetante e ambicioso





Kevin Santos sagrou-se campeão europeu de K1 200 metros, depois de inicialmente ter sido dado como quinto classificado na regata final em Munique.



No aeroporto à RTRP afirmou: "Sabe à recompensa de todo o trabalho. Não é um ano de trabalho que nos leva a um feito tão grande. São muitos anos".



Sobre a final atribulada esclareceu: "Na primeira decisão dão-me o quinto lugar. Claro que foi agridoce, mas tinha dado tudo o que tinha. Momentos mais tarde, quando me disseram o resultado, foi um misto de emoções, uma explosão".



Com os Jogos Olímpicos de Paris'2024 no horizonte afirmou: "Claro, trabalhamos sempre a pensar nos Jogos. Após falhar Tóquio, trabalho a pensar em Paris. Com calma, pés na terra e seguir as indicações do selecionador. Estou na melhor forma de sempre, mas ainda longe do que virá nos próximos anos".