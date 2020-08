Everton e as saudades de uma pequena adepta

Everton ainda não se juntou aos novos colegas de equipa no Benfica mas já deixa saudades no anterior clube. Nas redes sociais uma pequena adepta do Grémio de apenas sete anos gravou um vídeo emotivo sobre o jogador e acabou surpreendida com o agradecimento de Everton.