Famalicão admite Benfica com desgaste depois de derrota no Dragão

No Famalicão, o treinador diz que um dia positivo dos minhotos poderá garantir a passagem à final da Taça. João Pedro Sousa afirma que as derrotas das duas equipas na última jornada não vão influenciar o jogo de amanhã. Mesmo assim, admite algum desgaste do Benfica, depois de ter perdido no Dragão.