Gustavo Sauer, de penálti, e Petar Musa colocaram o Boavista a vencer 2-0 ao intervalo. O Famalicão reagiu assim que regressou ao relvado e reduziu (1-2) por Jhonder Cádiz. Foi esse o resultado final do jogo, o que permite ao Boavista subir ao 11.º posto, com 30 pontos, mais dois do que o seu adversário deste sábado.