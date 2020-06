Famalicão e FC Porto regressam esta quarta-feira aos relvados, depois de mais de dois meses de paragem devido à pandemia mundial de covid-19. Os Dragões lideram o campeonato com um ponto a mais que o Benfica (segundo classificado) e procuram neste regresso do futebol português derrotar uma das equipas sensação do campeonato. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.