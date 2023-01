O Famalicão garantiu os 3 pontos a dez minutos do final deste jogo da 15.ª jornada da I Liga. A equipa de Famalicao chegou ao intervalo em vantagem, depois de um golo de Penetra. O Vizela ainda igualou no arranque da segunda parte por Kiko Bondoso, aos 49, mas o Famalicão chegou ao triunfo com um golo de Ivan Jaime, aos 81. Com esta vitória, o Famalicão chega ao 12.º lugar, com 17 pontos, apenas menos um do que o Vizela, que ocupa o 11.º lugar.