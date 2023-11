O Famalicão confirmou esta tarde estar em boa forma derrotando o Gil Vicente por 3-1, num duelo minhoto. Em Vila Nova de Famalicão, Gustavo Sá (36 minutos), Francisco Moura (44) e Chiquinho (60) marcaram os golos que permitiram à equipa da casa voltar a vencer após uma série de três jogos sem ganhar. O Famalicão é sétimo e o Gil Vicente, que viu Maxime Dominguez marcar no jogo deste sábado, aos 67, manteve-se no 11.º lugar, com 10 pontos.