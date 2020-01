Famalicão - V. Setúbal. I Liga em direto

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, teceu elogios ao adversário Vitória de Setúbal, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, admitindo dificuldades para a partida. Para João Sousa o clube sadino "vai criar, como cria aos outros adversários, novos problemas e só com soluções eficazes" o Famalicão vai conseguir "anular o processo ofensivo" contrário. Também o treinador do Vitória de Setúbal deixa elogios a um adversário que veio da II Liga mas ocupa a quarta posição da Liga. O Vitória vem de dois triunfos consecutivos e o Famalicão de três derrotas, mas o técnico espanhol desvaloriza esse enquadramento.