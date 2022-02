Famalicão vence na Madeira

O Marítimo foi derrotado em casa pelo Famalicão, num encontro da 23.ª jornada da I Liga que permitiu aos minhotos afastarem-se da zona de despromoção da prova. Um golo de Banza, logo aos sete minutos, garantiu a segunda vitória seguida do Famalicão no campeonato, no qual ocupam agora o 12.º lugar. O Marítimo continua na oitava posição, com 28 pontos, depois de uma partida na qual viu Joel Tagueu falhar uma grande penalidade, no final do primeiro tempo, e Cláudio Winck ser expulso pouco depois do intervalo.



