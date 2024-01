Farense a subir

O Farense venceu hoje no reduto do Casa Pia por 3-1, em jogo da 18.ª jornada da I, o que permite aos algarvios subirem ao sétimo lugar da prova.

O conjunto de Faro, que anulou assim a derrota na última ronda em casa do rival algarvio Portimonense, chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Marco Matias (24 minutos) e de Muscat (40), tendo Bruno Duarte ampliado para 3-0, aos 75, perante um Casa Pia que somou a segunda derrota consecutiva e apenas reduziu aos 87 minutos, por Fernando Andrade.



Com este triunfo, o Farense sobe do oitavo para o sétimo lugar, agora com 24 pontos, enquanto o Casa Pia está três lugares abaixo, no 10.º, com 19 pontos.