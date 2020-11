Fãs queriam ver Miguel Oliveira no autódromo internacional do Algarve

Foto: Reuters

Começa o Grande Prémio de Moto GP no autódromo internacional do Algarve. O piloto Miguel Oliveira corre em casa, numa pista portuguesa, mas sem o apoio do público nas bancadas. Isto depois do balanço negativo feito pelo Governo, em relação à presença de espectadores no Grande Prémio de Fórmula 1. Não poder ver Miguel Oliveira ao vivo, é um desgosto para muitos apaixonados da modalidade.