Famalicão e Sporting de Braga fecham esta segunda-feira a jornada 23 da Liga Portuguesa. Depois dos triunfos de Sporting, FC Porto e Benfica, a equipa treinada por Carlos Carvalhal tenta alcançar mais uma vitória para regressar ao segundo lugar do campeonato. Do lado do Famalicão será a estreia de Ivo Vieira, depois da saída de Silas. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.