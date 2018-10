O FC Porto pode chegar este domingo ao topo da I Liga portuguesa de futebol, mas antes tem de conseguir vencer o Feirense. A equipa de Sérgio Conceição, a jogar em casa, volta a ter a oportunidade de ocupar a liderança capitalizando a derrota do Benfica e o empate do Sporting de Braga na oitava jornada. Caso se confirme a vitória por parte do FC Porto, os 'dragões' vão partilhar ocupar o primeiro lugar, com a mesma pontuação do Braga, 18 pontos, mas uma melhor diferença de golos.