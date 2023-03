FC Porto afastado da Liga dos Campeões

Do primeiro ao último minuto, o FC Porto perseguiu o tão desejado golo e empate na eliminatória, mas a defesa da equipa italiana foi anulando, muitas vezes "in extremis", todas as ofensivas mais perigosas dos "dragões". Em tempo de descontos surgiram algumas grandes oportunidades para o FC Porto que podiam ter mudado o rumo dos acontecimentos nesta eliminatória. Com este empate a zero, os "azuis e brancos" estão fora da Liga Milionária após a derrota por 1-0 em Itália e segue o Inter de Milão para o lote de equipas presentes nos quartos de final, numa lista em que está o Benfica. O sorteio decorre sexta-feira dia 17 de março, na Suíça.