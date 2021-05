O FC Porto entra esta quarta-feira em campo para defrontar o Belenenses SAD. É a última jornada da Liga e os Dragões já nada têm para resolver. Com o segundo lugar e a qualificação direta para a Liga dos Campeões assegurados, a equipa de Sérgio Conceição tenta fechar a época com chave de ouro. A partida tem início às 18h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.