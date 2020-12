Com sabor a Natal, o campeão das Supertaças, o FC Porto, defronta desta vez o rival Benfica, num duelo sempre apetecível entre dois treinadores vitoriosos, Conceição vs Jesus. Em Aveiro, esta final decorre com quatro meses de atraso devido à pandemia, mas nem por isso deixa de ter a habitual expetativa sobre quem levará a melhor no relvado.