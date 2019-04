O FC Porto entra esta sexta-feira em campo para abrir a jornada 28 da Liga Portuguesa. Sem Sérgio Conceição no banco, os Dragões procuram o regresso isolado à liderança da Liga, esperando pelo que o Benfica vai fazer no domingo, frente ao Feirense. O Boavista, também sem Lito Vidigal, procura mais pontos para sobreviver à luta da manutenção da Liga Portuguesa. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.