O FC Porto recebe esta terça-feira o Boavista em jogo da 28.ª jornada da Liga Portuguesa. Os Dragões pretendem vencer o dérbi da invicta para manterem a liderança do campeonato contra um Boavista que estado em boa forma nos últimos tempos. A partida tem início às 21h15. Siga as incidências do jogo no site da RTP e ouça o relato em direto da Antena 1.