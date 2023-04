Sérgio Conceição elogia Boavista

O Boavista deve jogar desinibido no dérbi com o FC Porto, domingo, projetou hoje o treinador dos ‘dragões’, Sérgio Conceição, querendo manter a perseguição firme ao líder do campeonato, o Benfica.



“[O Boavista] É uma equipa positiva e temos de contrariar isso dentro daquilo que somos como equipa, sem fugir às nossas características. Há várias formas para chegar à baliza. Depois, pode ser mais ou menos bonito, mas o que importa é sermos eficazes. Criámos muitas situações de golo, mas, muitas vezes nesta época, não fomos tão eficazes e isso custou-nos pontos em alguns encontros. Queremos associar os golos a esse bom jogo e, principalmente, ganhar os nossos jogos”, avaliou o técnico, em conferência de imprensa.



O FC Porto chega à 50.ª partida em 2022/23 depois de nove jogos sem perder e de cinco vitórias consecutivas em todas as provas, a última das quais no terreno do Famalicão (2-1), que voltará a defrontar na próxima quinta-feira, nas meias-finais da Taça de Portugal.



“Um dérbi é sempre um jogo difícil, tal como todos os outros que vamos ter. As partidas ganham a sua dimensão à medida que estamos a caminhar para o final [da temporada]. Isso é normal, visto que há menos tempo para recuperar de um eventual mau resultado. Vamos trabalhar para tentar ganhar um jogo importantíssimo”, traçou Sérgio Conceição.



Os ‘dragões’ entrarão em campo no dia seguinte à visita do líder Benfica ao Gil Vicente e à receção do Sporting de Braga, terceiro classificado, ao Portimonense, estando quatro pontos abaixo dos ‘encarnados’ e dois acima dos ‘arsenalistas’ a cinco jornadas do fim.



“Temos de jogar duas vezes contra todas as equipas. Se olharmos para o nosso resto de campeonato, vamos encarar equipas que têm feito excelentes campanhas, estão bem e confortáveis na tabela. Estamos a falar de Boavista, Arouca, Famalicão e Casa Pia [além do Vitória de Guimarães]. Cabe-nos tentar que esses jogos se tornem confortáveis para nós e não para o adversário. Depende sempre muito daquilo que fizermos”, reconheceu.



Questionado sobre a eventualidade de o Boavista abdicar do ‘4-3-3’ utilizado nos últimos meses para recuperar uma linha defensiva de três centrais no Dragão, Sérgio Conceição preferiu elogiar o crescimento do homólogo Petit em vez de tentar adivinhar a estratégia.



“Tem havido uma evolução no trabalho do Petit à frente das suas equipas, que têm mais bola do que tinham no passado. O Boavista joga bem e é ofensivo. À exceção dos quatro primeiros classificados, é a equipa que tem mais golos no campeonato [36] e isso vê-se pelos jogadores que têm em campo, tais como Sebastián Pérez ou Bruno Lourenço. Os dois laterais [Pedro Malheiro e Bruno Onyemaechi] são bastante interessantes, enquanto o Gaius Makouta gosta de ter bola no meio-campo e mostra muita mobilidade”, detalhou.



Depois das declarações polémicas feitas por FC Porto e Benfica acerca das arbitragens, numa altura em que o clube da Luz é o único a depender de si próprio para ser campeão nacional, o treinador limitou-se a salientar que “o videoárbitro é muito útil para o futebol”.



Se João Mário vai continuar a desfalcar os ‘dragões’ por lesão, Otávio tem treinado sem limitações, apesar de ter saído com queixas físicas durante o jogo frente ao Famalicão.



O vice-líder FC Porto, com 70 pontos, quatro abaixo do Benfica, recebe o Boavista, 10.º classificado, com 37, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, no dérbi da Invicta da 30.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.







